Course aux armements : la Roumanie va s’offrir des missiles Patriot

Après les installations du bouclier anti-missile américain, basées à Deveselu, la Roumanie va acquérir sept systèmes de missiles défensifs sol-air Patriot, pour la bagatelle de 4,64 milliards de dollars. Face à la Russie, Bucarest occupe une position toujours plus importante dans le dispositif de l’Otan. Le pays consacre 2% de son PIB à la défense.

Par L.-M. Ilie et Fl. Cass. Après le Sénat lundi, la Chambre des députés a adopté, mardi 21 novembre, le projet de loi sur l’acquisition de sept systèmes de missiles défensifs sol-air Patriot. La valeur de l’acquisition est estimée à 4,64 milliards de dollars. Avec 279 voix pour, une contre et une abstention, c’est à une large majorité que les députés roumains ont approuvé l’acquisition de systèmes de missiles Patriot. La loi doit être rapidement promulguée par le Président Iohannis, de sorte que le contrat de vente puisse être signé dès le 1er décembre avec le gouvernement américain et la première tranche de 910 millions de dollars payée dans (...)