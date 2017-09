Investissements chinois en Grèce : Pékin construit sa nouvelle route de la soie

La Chine est l’invitée d’honneur à la Foire internationale de Thessalonique, l’événement économique le plus important organisé chaque année en Grèce. Une centaine d’entreprises chinoises vont être présentes du 9 au 17 septembre, l’occasion pour Pékin de continuer à étendre ses investissements dans les Balkans.

Par Marina Rafenberg Lors de sa visite à Athènes jeudi et vendredi, le Président français Emmanuel Macron a fait référence à la cession du port du Pirée à l’entreprise chinoise Cosco, déclarant : « On a obligé la Grèce à choisir des investisseurs non-européens parce que les Européens n’étaient plus là ». En l’absence d’investissements européens pendant la crise, les gouvernements grecs successifs ont en effet souvent accepté des offres au rabais, venant notamment d’entreprises chinoises. L’emblème de cette emprise chinoise en Grèce est le port du Pirée. La société publique Cosco Shipping, cinquième groupe mondial de transport maritime, a finalisé l’achat (...)