Roumanie : Mihai Tudose, un nouveau Premier ministre « incompétent » ?

Par L.-M. Ilie et Fl. Cass. C’est à n’y rien comprendre. Le PSD dirigé par Liviu Dragnea avait réclamé un rapport d’évaluation sur le gouvernement de Sorin Grindeanu (PSD), qu’il jugeait incompétent. Dans ce rapport, Mihai Tudose avait été épinglé pour son manque d’efficacité, avec « zéro réalisation ». C’est pourtant ce même Mihai Tudose qui a été proposé par Liviu Dragnea et Călin Popescu-Tăriceanu, le chef de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE), partenaire de coalition du PSD, pour le poste de Premier ministre. Une confirmation de plus que le fameux « rapport d’évaluation » n’avait d’autre but que de se débarrasser du rebelle (...)