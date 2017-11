Corruption au Kosovo : Eulex acquitte Fatmir Limaj

L’ancien commandant de l’UÇK et actuel vice-Premier ministre Fatmir Limaj, également connu sous le nom de Mister 20%, montant de la commission qu’il aurait eu pour règle de prendre quand il était ministre des Transports, a été acquitté vendredi par un tribunal d’Eulex. Limaj a aussitôt déclaré que « personne ne pourra jamais prouvé qu’il a détourné un seul centime ».

Par Hysni Bajraktari Deux mois après avoir rejoint le nouveau gouvernement de Ramush Haradinaj, le vice-Premier ministre Fatmir Limaj et ses anciens collaborateurs au sein du ministère des Transports et des Télécommunications, Nexhat Krasniqi, Endrit Shala, Shpëtim Telaku et Florim Zuka, ont été acquittés de toutes les accusations qui pesaient contre eux. La juge internationale Maria Tuma a eu du mal à calmer le public venu soutenir les accusés lorsqu’elle a proclamé la décision du jury. Surnommé « Mister 20% », car son ministère des Transports réclamait 20% des sommes globales aux entreprises qui répondaient aux appels d’offres, Fatmir (...)