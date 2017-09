Entre Bosnie-Herzégovine et Croatie, nouvelle poussée de fièvre autour du pont de Pelješac

(Avec Balkan Insight, index.hr et buka.ba) — Le Premier ministre croate Andrej Plenković, a déclaré jeudi que Zagreb allait construire l’ouvrage, malgré l’opposition de Sarajevo. « Je répète encore une fois à nos amis de Bosnie-Herzégovine et à l’opinion publique croate que le projet destiné à relier le sud de la Croatie au reste du pays, à travers le pont de Pelješac, va continuer », a-t-il déclaré. « Le pont va être construit et la dialogue avec la Bosnie-Herzégovine va se poursuivre », a-t-il ajouté, rappelant que les deux gouvernements avaient déjà évoqué cette question plus tôt en juillet. Mercredi, le ministre des Affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, (...)