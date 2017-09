Croatie : le conseil municipal de Zagreb débaptise la place Tito

(Avec Balkan Insight et Index.hr) — Jeudi soir, peu après minuit, le Conseil municipal de Zagreb a voté par 29 voix contre 20 le changement de nom de la place Tito, sous l’influence des courants d’extrême droite qui se battent pour effacer l’héritage communiste de la Croatie. « La Place Tito est entrée dans l’histoire et j’espère qu’elle y restera », a expliqué Andrija Mikulić, le président du conseil municipal, après le vote. À la recherche d’alliés après les élections municipales de mai dernier, le maire Milan Bandić avait obtenu le soutenu du nouveau parti d’extrême-droite fondé par l’historien révisionniste et ancien ministre de la Culture Zlatko (...)