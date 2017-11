Lutte contre le crime organisé : le FBI apporte son aide à l’Albanie

Par Louis Seiller Le gouvernement albanais a approuvé, lundi 6 novembre, la création d’une nouvelle structure au sein de la police d’État. Baptisée Forca e Ligjit (« Force de loi ») et soutenue par le Federal Bureau of Investigation (FBI), cette entité spéciale aura pour but de mener des opérations au long cours contre le crime organisé en Albanie, notamment dans le domaine du trafic de drogue. La formation de cette nouvelle équipe est liée à la vaste réforme du système judiciaire et avait plusieurs fois été reportée. Selon le Premier ministre Edi Rama, qui s’est dit « rempli d’espoir », cette force spéciale se consacrera à la deuxième phase (...)