Croatie : l’Institut de construction navale dans la tempête

Par Tanja Rudež Cela fait plus de trois mois que près 130 employés de l’Institut de construction navale (Brodarski institut), pour la plupart des ingénieurs STEM (sciences, technologies, génie civil et mathématiques), n’ont pas été payés. À cause d’une dette d’1,34 millions d’euros à la Croatia Banka, le compte bancaire de l’Institut est bloqué et un dépôt de bilan est de plus en plus évoqué. Ce n’est pas la première fois que l’Institut se trouve dans une telle situation : il y a deux ans, ses employés n’avaient pas reçu de salaire pendant quatre mois. La solution était venue d’un crédit de 2,68 millions d’euros de la Banque croate pour la reconstruction et le (...)