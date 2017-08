Serbie : à quel jeu Vučić joue-t-il avec la Macédoine ?

Par Teofil Pančić On dit habituellement que la meilleure administration est celle qui est discrète, mais efficace. Celui qui préside à la destinée de la Serbie depuis cinq ans, d’abord en tant que chef du gouvernement et désormais en tant que chef de l’État, Aleksandar Vučić, poursuit avec une grande constance et une conviction certaine la méthode rigoureusement inverse. Bien souvent, on ne sait pas ce que fait que son administration, mais ses actions sont particulièrement bruyantes. Comme s’il s’agissait toujours de rappeler aux citoyens qui est le chef. Il ne se passe pas un mois sans qu’une polémique n’éclate avec un pays voisin. Par (...)