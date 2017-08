Retour au calme diplomatique entre Macédoine et Serbie

Une semaine de crise et tout s’arrange. Dès vendredi soir, les diplomates serbes étaient de retour à l’ambassade de Skopje, tandis que les ministres des deux pays annonçaient la réconciliation et une nouvelle ère d’amitié sans faille entre les deux pays... Sans qu’il y ait eu besoin de la médiation européenne, et sans donner la moindre indication sur les raisons de la querelle.