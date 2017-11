Serbie : la Russie, l’autre plan d’Aleksandar Vučić ?

Propos recueillis par Omer Karabeg Omer Karabeg (O.K.) : Quand on évoque les liens entre Belgrade et Moscou, on explique en général que la Serbie a besoin du soutien d’une puissance comme la Russie, qui défend ses intérêts au sujet du Kosovo et de la Republika Srspka, et qui peut mettre son véto Conseil de sécurité des Nations unies, comme il y a deux ans lors d’une résolution sur le génocide de Srebrenica. Mais y-a-t-il des raisons internes au rapprochement avec la Russie ? Le système politique serbe ne ressemble-t-il pas plus au modèle russe qu’à celui des démocraties occidentales ? Aleksandar Popov (A.P.) : La Russie a mis son véto lors (...)