Par Vanja Lakić, Miodrag Ćakić et Bojana Jovanović, Sur plusieurs photos sur le site de l’Ordre des chevaliers du dragon, on pouvait encore récemment voir du matériel militaire, des uniformes et des drones. Toutes ces images ont été retirées de la page Facebook du groupe après la conversation de Damnjanović avec les journalistes de KRIK. L’Ordre aurait en effet essayé de constituer « un groupe de défense et de réaction » pour protéger les civils serbes en cas d’agression de la police kosovare. L’organisation travaillerait en collaboration avec plusieurs autres structures dans la région, notamment avec l’organisation bulgare Vasil Levski, pour (...)