La Moldavie va reprendre les négociations avec les sécessionnistes de Transnistrie

Par la rédaction (Avec BIRN) - Les autorités moldaves vont reprendre les négociations avec la région séparatiste de Transnistrie. La rencontre aura lieu les 27-28 novembre à Vienne dans un format « 5+2 », avec autour de la table la Russie, la Moldavie, l’Ukraine, l’OSCE plus des représentants de l’Union européenne et des États-Unis. Le vice-Premier ministre moldave pour la Réintégration, Gheorghe Bălan, qui représentera son pays, a expliqué que chacune des parties allait soumettre ses propositions. Celles-ci se référeront au pack Berlin plus négocié en juin 2016, et portent donc sur l’accès aux terres agricoles, l’usage de l’alphabet latin à (...)