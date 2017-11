Kosovo : « le Tribunal spécial jugera tous les crimes de guerre, pas seulement ceux de l’UÇK »

Propos recueillis par Amra Zejneli. Le Tribunal spécial pour les crimes de guerre au Kosovo, basé à la Haye, a pour mandat d’enquêter sur les crimes commis au Kosovo depuis le début de l’année 1998 jusqu’à la fin 2000. Il a été formé suite au rapport du sénateur suisse Dick Marty sur les crimes qui auraient été commis par « des membres de l’Armée de libération du Kosovo à l’encontre de leurs rivaux politiques et des minorités ethniques ». Radio Slobodna Evropa (RSE) : C’est votre première visite au Kosovo depuis que vous avez été élue présidente du Tribunal spécial en janvier 2017. Quel est le but de cette visite ? Ekaterina Trendafilova (E.T.) : (...)