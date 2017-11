Kosovo : Albin Kurti et deux autres député.e.s de Vetëvendosje ont été arrêtés

Albin Kurti et deux autres député.e.s du mouvement Vetëvendosje (VV, opposition), Albulena Haxhiu et Donika Kadaj Bujupi, ont été arrêtés vendredi matin, vers 10 heures, aux abords du Parlement du Kosovo, alors qu’ils s’apprêtaient à se rendre en séance. Un placement en détention provisoire de trente jours a été signifié à leur encontre. On reproche aux élus de ne pas d’être présentés, la veille, au procès auquel ils devaient comparaître pour avoir lancé des gaz lacrymogène dans l’enceinte parlementaire, afin de protester contre l’accord de démarcation sur la frontière avec le Monténégro et la constitution d’une association des communes serbes du Kosovo. Un (...)