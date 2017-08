Roumanie : les chiens errants partent aussi à l’étranger

Par Laura-Maria Ilie Une certaine idée de la justice On estimait à 200 000 le nombre de chiens errants à Bucarest en 2000. Une véritable chasse aux chiens a débuté en 2001 par le maire de la capitale de l’époque, le futur Président Traian Băsescu. Ce dernier a changé les termes de la loi qui laissait jusqu’alors sept jours au chien, après sa capture, pour être adopté, en euthanasie immédiate sans triage préalable entre les animaux malades et en bonne santé, jeunes et vieux, agressifs ou non. L’euthanasie était souvent effectuée via des procédures cruelles et des substances non approuvées. Les riverains des refuges se plaignaient des horribles (...)