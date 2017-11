Jack Ralite, militant solidaire d’une Bosnie-Herzégovine pluriculturelle, est décédé

Par Jean-Arnault Dérens Il a été de tous les rassemblements, de toutes les manifestations en faveur d’une Bosnie-Herzégovine démocratique et multiculturelle, alors même que le Parti communiste français, auquel il est toujours resté fidèle, se montrait souvent plus hésitant, voire ambigu. Quand débute la guerre de Bosnie-Herzégovine, Jack Ralite, alors sénateur et maire d’Aubervilliers, fut l’un des rares responsables politiques français à prendre immédiatement conscience de l’ampleur de la tragédie en cours et de ses conséquences pour toute l’Europe. Se faisant le relais des militants anti-guerre de toute la Yougoslavie au Parlement français, (...)