A l’initiative de plusieurs ONG et personnalités bulgares, un grand rassemblement doit avoir lieu les 16 et 17 septembre près du village de Mala Pereshchepina, dans la province ukrainienne de Poltava, qui abriterait le tombeau du père du fondateur du premier royaume bulgare. L’initiative annoncé au mois de juin sur les antennes de Bulgaria Air TV a déjà reçu le soutien de plus de 50 communes du pays, ainsi que celui de l’Agence des Bulgares de l’étranger. Ses organisateurs affirment n’avoir aucune arrière-pensée politique, leur but étant uniquement de préserver « la mémoire culturelle et spirituelle des Bulgares ». Le lieu choisi n’est pas anodin (...)