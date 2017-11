Élection présidentielle en Slovénie : un référendum pour ou contre Borut Pahor

Après un premier tour marqué par une abstention record, le second tour de l’élection voit s’affronter le président sortant, le social-démocrate Borut Pahor, et le maire de la petite ville de Kamnik, l’indépendant Marjan Šarec. Entre ces deux candidats classés à gauche, les électeurs de droite et du centre pourraient, en cas de soutien massif à Šarec, faire pencher la balance.