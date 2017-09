Aleksandar Vučić est attendu ce jeudi à Sarajevo pour sa première visite officielle en Bosnie-Herzégovine en tant que Président de Serbie. Samedi dernier, il recevait Milorad Dodik à Belgrade, et annonçait la rédaction d’une « Déclaration sur la survie des Serbes et de la nation serbe », qui n’évoque d’ailleurs que la Serbie et la Republika Srpska, oubliant les Serbes de Croatie, du Monténégro et même du Kosovo.

Par Dženana Karabegović et Dušan Komarčević Le Président serbe, Aleksandar Vučić et celui de la Republika Srpska, Milorad Dodik, ont annoncé samedi dernier à Belgrade leur intention de rédiger une « Déclaration sur la survie des Serbes et de la nation serbe ». Celle-ci devrait insister sur l’usage de la langue serbe, de l’alphabet cyrillique, sur la sauvegarde de la culture, de l’histoire et des traditions serbes, sur l’étude de la géographie du peuple serbe, ainsi que sur la protection du patrimoine culturel et historique serbe. La présentation du texte devant les Parlements de Belgrade et de Banja Luka a été annoncée pour le mois de novembre. (...)