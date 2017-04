Bosnie, Croatie, Monténégro, Serbie : l’évidence de la « langue commune »

Chaque jour, des millions de personnes parlent et écrivent dans une « langue commune », dont tous les locuteurs se comprennent mutuellement, même si certains appellent cette langue « le bosnien », « le croate », « le monténégrin » ou « le serbe ». La Déclaration sur la langue commune, adoptée le 30 mars, a pour seul but de faire cesser les manipulations politiques et nationalistes. Les explications du linguiste Ranko Bugarski.