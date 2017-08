Les Balkans, poubelle industrielle de l’Europe occidentale ?

Par Nenad Glišić La tristement célèbre catastrophe de Bhopal, en 1984, est un exemple extrême de l’exportation d’industries polluantes, phénomène qui implique toujours deux parties : les riches qui se débarrassent des technologies dangereuses, et les pauvres qui attendent des investissements, quels qu’ils soient. Depuis cette tragédie, le monde a changé : les pays pauvres, ceux que l’on appelait autrefois le tiers-monde, ainsi qu’une grande partie de ceux de l’ancien bloc socialiste, ne se réduisent plus seulement à des sources de main d’œuvre au rabais, à des matières premières bon marché et à des allègements fiscaux, ils sont également (...)