Anina Ciuciu, une candidate rom pour faire entendre la voix des quartiers populaires au Sénat

« Rromni, citoyenne française et roumaine. » Anina Ciuciu étudie le droit à la Sorbonne et ambitionne de devenir avocate. Tête de la liste Notre avenir, elle est candidate aux élections sénatoriales en Seine-Saint-Denis, dimanche 24 septembre. Son but ? « Porter la lutte pour l’égalité des droits et contre le racisme » au Palais du Luxembourg.