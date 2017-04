Macédoine : Džambo Agusev, la nouvelle star de la trompette

Au son de sa trompette, Isein dit Džambo Agusev sème un vent de joie et de fête partout où il passe. Le jeune Rom de Macédoine est la nouvelle sensation des musiques balkaniques.

Par Jaklina Naumovski À même pas 30 ans, celui qui a été proclamé par trois fois « meilleur trompettiste du monde », a déjà une longue carrière derrière lui et ne compte plus les récompenses, dont celle de Trompette d’or obtenue au fameux festival serbe de Guča en 2011. Certains organisateurs lui demanderaient même de ne plus participer aux festivals pour laisser leur chance aux concurrents... Une rumeur qui témoigne de sa notoriété ! La trompette, Džambo Agusev l’a dans le sang. Il la considère même « comme une partie intégrante de son corps, sans laquelle il ne pourrait pas vivre ». Né en 1987 à Strumica , dans le sud-est de la Macédoine, il (...)