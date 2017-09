Corruption en Serbie : les terres mal acquises par le maire de Belgrade rendues à l’État

Par Bojana Pavlović et Nataša Marković L’affaire a éclaté au grand jour il y a deux ans quand KRIK et l’OCCRP ont révélé que des terres appartenant à l’État et utilisées par Alfa Protein, une entreprise publique privatisée en 2003 par le directeur de l’Agence pour les privatisations, Srđan Gajić, avaient été données à Siniša Mali, alors directeur du Centre des appels d’offres à l’Agence de privatisations. Deux ans plus tard, Srđan Gajić a vendu ces terres, dont il n’était pas propriétaire, à Compost Group, une entreprise fabriquant du compost pour la culture des champignons et qui faisait partie d’une holding majoritairement détenue par le père de (...)