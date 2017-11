Croatie : la lente renaissance du jardin botanique de Split

Propos recueillis par Saša Šimpraga. H-A : Outre sa fonction initiale, voyez-vous d’autres manières de dynamiser et mettre à profit l’espace du jardin botanique ? D.B. : Le destin du jardin botanique de Split est entre les mains d’une municipalité future, espérons-le, plus responsable, et qui saura en prendre soin comme Zagreb, par exemple, prend soin de son jardin botanique. Néanmoins, avec un minimum de volonté politique, on peut progresser dès aujourd’hui. Il faut principalement compter sur une coopération fructueuse entre le secteur public, les ONG et les bénévoles, ainsi que sur des approches interdisciplinaires basées sur une (...)