Voyage au coeur des populations danubiennes

De la douceur de la plaine pannonienne aux imposantes Portes de Fer



Le Danube est le seul grand fleuve européen à traverser presque toute l’Europe d’ouest en est. Il parcourt un peu moins de 600 kilomètres en Serbie, bordant la Croatie à l’ouest et la Roumanie à l’est. Si ces pays sont dans beaucoup de mémoires encore synonyme de confrontation, le fleuve fut lui de tout temps un lieu d’échanges, de passage et de brassage de population. Ses rives ont vu passer d’innombrables cohortes de conquérants, de marchands et de migrants. Et rien que sur cette petite portion serbe que nous allons suivre (de Novi Sad à la frontière roumano-bulgare) nous attend une succession de forteresses les unes romaines, les autres ottomanes, les autres serbes ou autrichiennes qui témoignent de la riche histoire de ces lieux.

Même s’il lui arrive encore de sortir de ses gonds (enfin de son lit, en inondant les riches plaines qui le bordent), le Danube, qui vous le verrez, n’est bleu qu’aux majestueuses Porte de Fer, est un fleuve lent. Ses populations savent prendre le temps de vivre. Le temps d’un voyage, nous allons partager leur mode de vie.

Plus d’informations auprès de : Mme Hélène Despic-Popovic (contact.hdtp@gmail.com)