Théâtre : Memories of Sarajevo suivi de Dans les ruines d’Athènes

Deux spectacles à voir le 2 décembre à 17h et 21h - tarif préférentiel de 12€ par spectacle avec le code BALKAN-BIRGIT valable sur la billetterie en ligne !

Memories of Sarajevo : Cela commencerait comme une comédie musicale : les douze signataires du Traité de Maastricht annoncent en fanfare la création de l’Union Européenne. Ils reprennent gaiement : "Vive la démocratie ! Vive la liberté ! Vive l’Europe !". Un mois plus tard, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance malgré l’opposition farouche du Parti Démocratique Serbe : la guerre civile éclate. Il faudra trois rudes hivers et deux attentats meurtriers avant que la communauté internationale s’engage dans une intervention militaire et mette fin au siège et à la guerre de Bosnie. D’une Europe pleine d’espoir à la réalité abjecte d’une guerre civile sur notre continent, du récit mythique de la déesse Europe à l’histoire tragique des habitants de Sarajevo, le Birgit Ensemble nous entraîne avec fougue dans le tourbillon de notre histoire.

Dans les ruines d’Athènes : Les candidats du tout dernier reality show Parthenon Story entrent sur un plateau télé. Ils partent s’enfermer, pour une durée indéterminée, dans la réplique miniature d’un temple grec antique. Pendant que ces candidats dans leur studio sont témoins incrédules de phénomènes paranormaux, la Grèce, au bord de la faillite, attend de connaître le sort que lui réservent les membres de l’Eurogroupe, du FMI et de l’Union Européenne. Peu à peu les réalités se confondent. Les frontières entre jeu et réalité se troublent, et les spectateurs, eux, grâce à leur smartphone participent en temps réel à ce qui se joue sous leurs yeux. Sans oublier la voix de la déesse Europe qui résonne encore et toujours... Mettant en regard les codes de la téléréalité et ceux de la real-politique, le spectacle révèle les fissures de notre système politico-économique et nous invite à imaginer comment réinventer ensemble une Europe des possibles.

"Memories of Sarajevo" et "Dans les ruines d’Athènes" du Birgit Ensemble sont les deux derniers épisodes d’une tétralogie intitulée "Europe, mon amour", un projet entrepris par une jeune compagnie qui cherche à se confronter à l’histoire européenne, à des événements qui - pour le cas de la guerre de Bosnie - ont eu lieu lorsqu’ils étaient enfants sans qu’ils aient à cette époque toutes les clés pour comprendre ces événements.

Teaser ici, réservation en ligne là ou par téléphone : 01.55.48.06.90.

Théâtre de Châtillon :

3 rue Sadi Carnot - 92320 Châtillon