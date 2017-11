Madžun de Tikveš (jus de raisin cuit)

Si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre taux de fer dans le sang, ce remède naturel préparé à base de madžun sera votre allié.

Ingrédients :

1 grand pot de madžun (900g-1kg)

200 g de graine d’ortie (s’achète en sachet)

100g d’amandes en poudre (non sucré)

100g de noisettes en poudre (non sucré)

Le jus d’un citron et demi

Préparation :

Dans un saladier, mettre les graines d’ortie, la poudre d’amande et la poudre de noisette et les mélanger avec une cuillère en bois.

Verser le pot de madžun et mélanger.

Ajouter le jus de citron et mélanger à nouveau.

Il faut obtenir une forme de liquide épais granuleux (en raison de la poudre d’amande et de noisette).

Mettre en pots la préparation et la placer au réfrigérateur.

Consommation :

Une cuillère à soupe le matin et le soir avant le repas.