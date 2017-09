Conférence régionale : le journalisme d’investigation dans les Balkans

Le Courrier des Balkans organise une conférence régionale sur le journalisme d’investigation à l’université de Pristina le 2 novembre prochain. Trois tables rondes réuniront des professionnels de médias de différents pays d’Europe du Sud-Est pour témoigner de leur expérience et échanger sur les défis auxquels ils font face aujourd’hui.

Cet événement public est soutenu par le Bureau de coopération suisse (DDC) au Kosovo, avec la participation de François Bonnet, rédacteur en chef de Médiapart. Toute l’équipe du Courrier des Balkans, rédaction en chef, traducteurs et correspondants locaux sera réunie pour l’occasion.

Faculty of Architecture Modelarium, UP

Simultaneous translation provided in Albanian, English, French and Serbian.

Programme :

10:00 Accueil

Le Courrier des Balkans - Hulala.org (Budapest)

Ambassade de suisse - Bureau de Coopération suisse au Kosovo

10:30 – 12:00 Pressions politiques - pouvoirs de l’argent : les entraves au journalisme d’investigation

Modérateur : Jean-Arnault Dérens

Jeta Xharra, BIRN Kosovo (Pristina)

Artan Rama (Tirana)

Jelena Radivojević, KRIK (Belgrade)

Milka Tadić, Centar za istrazivacko novinarstvo Crne Gore (Podgorica)

12:00 – 14:00 Pause déjeuner

14:00 – 15:30 De l’investigation : sur quel support, pour quel public ?

Modérateur : Laurent Geslin

François Bonnet, Mediapart (Paris)

Borjan Jovanovski, Nova TV (Skopje)

Luiza Vasiliu, Casa Jurnalistului (Bucarest)

Faik Ispahiu, Kallxo.com (Pristina)

15:30 - 16:00 Pause café

16:00 – 17:30 Tabloïdisation et médias alternatifs

Modérateur : Simon Rico

Saska Cvetkovska, Nova TV (Skopje)

Tatiana Vaksberg, Deutsche Welle (Sofia)

Jovo Martinovic (Podgorica)

Nedim Sejdinović, Nezavisno društvo novinara Vojvodine (Novi Sad)

Conclusion - rapport des différentes tables rondes

Lien pour inscription / Registration link

CONFERENCE PROGRAMME - ENGLISH VERSION PDF