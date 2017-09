Énergie : un nouveau gazoduc pour alimenter les Balkans occidentaux

Le ministre albanais de l’Énergie a présenté le 8 septembre une étude de faisabilité évaluée à 618 millions d’euros pour un gazoduc reliant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. L’UE et les États-Unis devraient financer ce projet.

Par la rédaction (Avec BIRN) — Le ministre albanais de l’Énergie et des Infrastructures, Damian Gjiknuri, a révélé ce vendredi à Tirana une étude préliminaire de faisabilité pour un projet de gazoduc entre la mer Ionienne et la mer Adriatique, dans l’espoir que l’Union européenne en finance la construction entre l’Albanie et le Monténégro. Pour Damian Gjiknuri, l’Albanie a un grand intérêt dans ce projet de gazoduc. « Nous espérons que l’UE et les États-Unis nous aideront à financer ce projet », a-t-il déclaré. Le pipeline, long de 511 km, devrait coûter 618 millions d’euros. Selon l’étude de faisabilité, le nouveau gazoduc aurait une capacité de (...)