Lecture - théâtre dramatique

Adaptation d’un texte d’Israël Kadaré par Simon Pitaqaj et la compagnie Liria Teatër, Théâtre Darius Milhaud - 80 avenue Darius Milhaud

Les vieilles ballades éclairent à la fois l’identité profonde du pays, (l’Albanie) son culte de la parole donnée, et la situation trouble du moment. Le pont sera-t-il un de ces passages entre le monde des vivants et celui des morts qu’évoquent les vieux contes ? Faudra-t-il procéder à un sacrifice humain dans ses fondations ?

« Redjep lit comme un "aède" des Balkans, comme un survivant actuel des temps anciens ». Georges Banu

Sur scène, deux voix puissantes tissent ensemble un récit qui concilie l’historique, le légendaire et l’universel. C’est d’abord l’histoire d’un pont, qui doit être construit au-dessus de la capricieuse rivière Ouyane, mais dont le mystérieux sabotage répétitif plonge le village dans l’incompréhension, la crainte et la fascination. C’est aussi l’histoire des hommes, obsédés par le monde des morts duquel ils tentent symboliquement de se rapprocher. Et c’est surtout un conte incroyablement moderne où les intérêts guerriers et économiques viennent souiller la noblesse des valeurs véhiculées par les légendes balkaniques.

