Voyage Soufi dans les Balkans / Chants et histoires

Enris Qinami, musicien albanais, nous fera partager sa culture d’origine à travers le chant et aussi les histoires entendues lors de ses voyages et transmises via les rencontres inoubliables faites sur sa terre natale.

L’Albanie, le Kosovo, la Macédoine et la Bosnie sont des petits pays de l’Europe orientale qui recèlent des trésors culturels d’une richesse spirituelle et artistique insoupçonnable.

De Tirana à Skopje et de Prishtina à Sarajevo, nous voyagerons à travers l’ambiance des Bazaar ottomans d’antan (lieux de rencontres et d’échanges par excellence) et des tekke soufis. Les chants d’amour et ceux de la tradition soufie seront ponctués d’histoires diverses, de contes et de sagesses issus de l’héritage des peuples de cette région d’Europe ou l’islam est enraciné depuis 7 siècles sans interruption.

Les jardin de Guino - 8, rue Guinot 93400 Saint-Ouen à 18h30

Entrée gratuite - Convient aux enfants. Lien Facebook

Venez partager ce moment de voyage et de poésie en feuilletant un ouvrage consacré aux Bazar ottomans des Balkans.