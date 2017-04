Séminaire : Politique communautaire et réforme de l’État en Europe post-communiste

La séance sera consacrée au thème : « Le dumping social en Europe. Réflexion sur les causes d’un phénomène et de sa persistance : l’exemple roumain. »

Intervention d’Eloïse Beauvironnet, doctorante en droit public, IMH/Université Paris Descartes.

Dix ans après son adhésion à l’Union européenne (UE), le coût horaire de la main d’œuvre et le salaire minimum en Roumanie demeurent sept fois inférieurs à celui de la France. Cette différence est généralement présentée comme une des causes de la délocalisation des entreprises françaises en Roumanie.

Le dumping social, dont la technique de la délocalisation est le support, est actuellement l’un des thèmes les plus âprement débattu au sein de l’UE. Il semble en effet heurter de front les principes portés par les traités européens.

À partir de la figure juridique du dumping social, l’occasion nous est ainsi donnée de nous interroger sur la position respective de l’économique et du social au sein de la construction européenne. L’étude des négociations et des traités d’adhésion, en particulier de la Roumanie, nous amène à non seulement s’intéresser au décalage existant entre Europe post- communiste et la veille Europe capitaliste, mais aussi les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élargissement à l’est.

