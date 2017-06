L’édition 2017 du festival international du film de Sarajevo accueille cette année Joshua Oppenheimer pour ses MasterClass et des discussions avec le public.

Le jury sera présidé cette année par Michel Franco, scénariste, producteur et réalisateur mexicain (After Lucia, Chronic, 600 Miles, From Afar)

Plus d’information sur le site officiel du festival et sur la page Facebook dédiée.