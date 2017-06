Rétrospective Andrei Ujică

À l’occasion du Festival International du Film de la Rochelle qui se tiendra du vendredi 30 juin au dimanche 9 juillet, Andrei Ujică, cinéaste roumain de renom s’empare des archives de son pays, la Roumanie, pour reconstituer une continuité historique.

Il présentera sa trilogie sur la fin du communisme avec notamment la passionnante Autobiographie de Nicolae Ceausescu, les Vidéogrammes d’une révolution et le très tarkovskien Out of the Present, en version restaurée.

Les films seront présentés 3 fois en version originale sous-titrée français.