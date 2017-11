Projection : j’ai même rencontré des Tziganes heureux

Séance à 19h30 suivie d’une rencontre avec Radmila Petrović Čvorić, soeur et productrice d’Aleksandar Petrović et d’un verre en hommage à ce film mythique pour fêter son retour au cinéma !

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa, une jeune sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, devient son rival en amour. Coup de poing et coup au cœur, J’ai même rencontré des Tziganes heureux est une plongée sans concession dans la vie quotidienne d’un peuple profondément épris de liberté et de musique. De par sa modernité et sa force, les répercussions de ce film sont immenses, marquant l’image du peuple tzigane autant que l’imaginaire d’un Emir Kusturica. Distribué et défendu à l’époque par Claude Lelouch, ce film mythique d’un immense réalisateur, invisible depuis 30 ans, renaît enfin sur les écrans français !

