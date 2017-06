On vous sert un vers le 26 juin 2017 à 19h30

Le Salon d’or de l’hôtel de Béhague

123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Rencontre poétique et musicale avec

· Radu Bata, poète, auteur des recueils « Le philtre des nuages et autres ivresses » (éd. Galimatias), « Descheiat la vise » (éd. Brumar)

· Codrina Pricopoaia, Iuliana Neagu, improvisations, lectures, La Compagnie Galante

· Pierre Donoré, chant, piano, guitare

et les dessins de Dana Sereda, illustratrice.



Entrée libre sur réservation obligatoire au 01 47 05 15 31 ou institut@institut-roumain.org