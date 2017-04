Haïdouti Orkestar : tournée pour la sortie de l’album Babel Connexion

HAÏDOUTI ORKESTAR

Gypsy, Turkish & Oriental Brass Band

BABEL CONNEXION

SORTIE LE 28 AVRIL 2017

A la rencontre des genres, des langues, à la croisée des cultures gypsy turques et orientales, le Haïdouti donne à écouter une nouvelle facette de la « Sono mondiale ». Leur musique oscille entre compositions et redécouvertes de quelques pépites de la chanson kurde, alévi, laze, rrom et libanaise…Une manière, pour le brass band, de rendre hommage aux minorités rendues silencieuses par les aléas politiques.

Du slam engagé, scandé par Rouda (Le Vieux Bateau de Bois) ; un hommage aux femmes, et en particulier kurdes, chanté par Edika Gunduz (Keçe kurdan) ; de l’ethno jazz avec le pianiste Bojan Z (Tchagri) et le trompettiste Nicolas Genest (Saalouni Nas) ; de la guitare congolaise avec Olivier Tshimanga (Mala Paprika)…

Vous y retrouvez le chanteur polyglotte Zeki Ayad Çölaş, qui en plus de l’arabe et du turc, aborde, pour la première fois et avec poésie, la langue française. Fruit d’un croisement improbable de musiciens parisiens, grec, bulgare, turc et tsigane de Serbie, et sous la houlette du batteur-tapaniste Sylvain Dupuis, le Haïdouti partage son amour pour les musiques des peuples. De ce Babel musicale ressort la singularité d’un son, d’une ambiance, d’une manière de vivre ensemble.

