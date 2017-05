Tournée de Ekrem Mamutovic Ork.

Né à Vranje en Serbie du Sud Est, Ekrem Mamutovic est le digne héritier de son oncle, le grand Bakija Bakic dont il reprend l’orchestre dès l’âge de 16 ans pour remporter un premier prix au festival de Guca. S’ensuit ensuite toute une série de succès et de prix, série couronnée par le prestigieux titre de Maître de la Trompette remporté à Guca en 2016. Le 26 mai pour son premier concert à Paris, Ekrem vous plongera dans un univers musical qui vous transportera au plus profond des nuits balkaniques et de leur folie...

19/20/21 Mai : Jazz sous les Pommiers à Coutances (50)

24 Mai : Espace Sévria - La Haye–Fouassière (44)

- 26 Mai : Guca en Seine - La Pena Festayre - Paris (75)

27 Mai : Péniche Cancale - Dijon (21)

Le 26 Marcela & Los Murchales vous entraînera sur le chemin sinueux que suivent les communautés Rroms et Tziganes d’Europe de l’Est et des Balkans, chemin qui vous fera découvrir un univers joyeux, nostalgique, parfois douloureux, au travers de chants puissants ou langoureux, de danses endiablées et de costumes flamboyants !



« Guča en Seine », c’est le plaisir de découvrir régulièrement à Paris la musique des Balkans, et plus particulièrement celle d’un festival en Serbie, celui de Guča, dont le grand Miles Davis a dit : « Je ne savais pas qu’on pouvait jouer de la trompette de cette façon ! ». « Guča en Seine », c’est une ouverture vers un monde où la musique se joue de façon instinctive, où le talent se transmet d’une génération à l’autre, où joie et mélancolie se confondent dans une même mélodie.

15€ sur place //12,5€ prévente (frais de réservation inclus) FNAC & DIGITICK

La Peña Festayre, 32 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris