Balk’Art Cinéma

Soirée spéciale MARKO SOSIČ, et en sa présence !!

La soirée a lieu au Magasin Général des Grands Voisins, entrée par le n°74 avenue Denfert-Rochereau, en colaboration avec les Éditions franco-slovènes & Cie.

Au programme :

Présentation de son dernier livre De terre et de rêve

Projection de son film A Comedy of Tears, VO sous-titré français, drame, 2016

Débat et dédicaces

Verre de l’amitié

Participation aux frais : 5 euros

Réservations par mail : contact.balkamp@gmail.com

Dans la limite des places disponibles.

BAL’kamp aux Grands Voisins

82 Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris

Lacarlo, la caravane balkanique se situe derrière la Chaufferie.