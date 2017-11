Avant- première : Bektachis, un autre Islam

Avant-première du documentaire Bektachis, un autre Islam .

Toujours en quête d’un sens susceptible d’apaiser les tensions de notre époque, interpellé par la spiritualité, Manuel Poutte suscite la rencontre entre un jeune Molenbeekois d’origine marocaine et un Albanais de culture bektachi. Ensemble ils vont découvrir le grand rassemblement annuel de ce courant méconnu et surprenant, revendiqué de confession musulmane.

Après Welcome to Paradise, Une douce révolte et la fiction Tremblements lointains, Flagey et CINEMATEK se réjouissent de sortir au Studio 5, le nouveau documentaire de Manuel Poutte, tourné dans le décor majestueux du Mont Tomori.

Teaser en VO sous-titré anglais

Séance du 4 décembre en présence du réalisateur, en salle jusqu’au 5 janvier 2018

Centre culturel Flagey (entrée cinéma et concerts)

Place Sainte-Croix, 1050 Ixelles