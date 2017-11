8e Journée de la presse en ligne

Tous les ans, enquête après enquête, la confiance des Français envers les médias diminue, alors que les doutes sur l’indépendance des entreprises de presse grandissent. Pour la huitième Journée de la presse en ligne, le Spiil, dont le Courrier des Balkans est adhérent, propose de se pencher sur le sujet central du lien entre les éditeurs de presse et leur public.

Rendez-vous le jeudi 14 décembre prochain de 8h30 à 17h00 à la Gaîté Lyrique pour réfléchir à la construction d’une presse durable et proche de son public.

Accueil à partir de 8h30

Ouverture

9h00 par Jean-Christophe Boulanger, président du Spiil

Tables-rondes

9h15 - 10h30

- Quand la diffusion échappe aux éditeurs : quel impact pour la presse et ses lecteurs ? Quels dangers pour la démocratie de laisser la diffusion des contenus de presse en ligne aux seuls intérêts commerciaux des plateformes ? Comment imaginer d’autres systèmes ? Quelle responsabilité des éditeurs ?

11h00 - 12h00 -

Presse locale, l’enjeu de la crédibilité

Gaëtane Deljurie, rédactrice en chef, Dailynord

Cécile Dubois, rédactrice en chef, 94 Citoyens, membre du bureau du Spiil

Pierre France, fondateur et directeur de la publication, Rue89 Strasbourg

Jacques Trentesaux, cofondateur, Mediacités

Animée par Augustin Naepels, DGA et cofondateur, Lesjours.fr

12h00-12h30 - Keynote

“Artificial intelligence, independent journalism and platforms : will we get an automated public sphere and with which ethos and rules ?”

Intervention de Paul Nemitz, directeur de l’agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et conseiller principal de la Direction générale de la justice et des consommateurs à la Commission européenne.

Fin de la matinée - cocktail déjeunatoire (payant sur inscription)

Tables-rondes

14h30-15h30

Levée de fonds, subventions, dons : quelles règles déontologiques pour financer son développement ?

Jean-Christophe Boulanger, président, Contexte et président du Spiil

Eric Fottorino, directeur de la publication, Le 1 hebdo

Isabelle Roberts, cofondatrice et présidente, Lesjours.fr

Daniel Schneidermann, directeur, Arrêt sur images

Animée par Claire Berthelemy, directrice et cofondatrice, L’imprévu

15h45-16h30

Pub, pas de pub, quels impacts sur la relation aux lecteurs ?

Maurice Botbol, directeur, Indigo Publications

Fabrice Florent, fondateur et président, Madmoizelle

Isabelle Germain fondatrice et directrice, Les Nouvelles NEWS

David Legrand, directeur des rédactions NextINpact, INpact Mediagroup

Pierre-Yves Platini, directeur de la publication, Mind

Animée par Karen Autret, directrice, Spiil

11h00-12h00 - Meet-ups

Commentaires, blogs : risques et atouts pour développer la confiance des lecteurs

Sophie Dufau, journaliste, Mediapart

Yann Guégan, journaliste indépendant

Catherine Laurent, journaliste, Le Huffington Post

Animé par Laurent Mauriac, cofondateur et président de Brief.me

12h00-12h30 - Respect des données personnelles, se conformer aux nouvelles réglementations

Intervention d’Ingrid Nkouenjin, juriste, service des Correspondants Informatique et Libertés, CNIL

14h30-15h30

Associer ses lecteurs à la vie du média

Gabrielle Boeri-Charles, directrice, Binge Audio

Elodie Couratier, administratrice, Là-bas si j’y suis

François Fameli, délégué général, Café Babel

Laurent Mauriac, cofondateur et président, Brief.me

Animé par Julien Monier, directeur de la rédaction d’Essonne Info

15h45 -16h30

Chartes de déontologie : comment la rédiger, la mettre en oeuvre et la communiquer ? Quelle(s) opportunité(s) pour le média dans sa relation aux lecteurs ?

Gilles van Kote, directeur délégué, Le Monde (sous réserve)

Frédéric Vuillod, directeur de la rédaction, Mediatico (sous réserve)

Animé par Manola Gardez, cofondatrice, Mediacités, coordinatrice de l’Alliance internationale de journalistes

17h00 - Clôture

