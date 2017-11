Rencontres Bons baisers des Balkans

Le samedi 18 novembre les rédacteurs en chef du Courrier des Balkans participent à cette nouvelle édition des rencontres "Bons Baisers de..." organisées par l’association Alifs membre du réseau Rahmi (Réseau aquitain pour la mémoire et l’immigration) et consacrées cette année à l’Europe du sud-est.

Cette 9e édition vous invite à explorer les richesses culturelles des Balkans, mais se veut aussi le rappel de son histoire, avec en arrière-plan les réalités spécifiques vécues par les Roms, l’actuelle montée des nationalismes et le climat anti-européen. Entre créations contemporaines, performances inédites, concerts et expositions, le cru 2017 des Bons Baisers sera comme chaque année riche de rencontres inattendues, réflexives et conviviales.

Retrouvez-nous à l’occasion d’une rencontre en librairie et d’une conférence suivi de lectures, projection et d’une dégustation de vins des Balkans le samedi 18 novembre au Musée d’Aquitaine à Bordeaux. Notre stand de librairie spécialisée sera également sur place.

Programme complet en version PDF