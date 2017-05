Rencontre littéraire : Traces de Faïk Konitza

Konitza asbl a le plaisir de vous inviter à une rencontre littéraire avec Safet Kryemadhi, auteur du livre « Traces de Faïk Konitza ». La rencontre sera animée par Kate Holman.

Samedi 27 mai à 1h30

Faïk Konitza

Né en 1875, le jeune aristocrate albanais Faïk Konitza s’établit à Bruxelles en 1896 où il fonde et anime la célèbre revue « Albania ».

L’homme séduit ou fascine ses contemporains.

« Un élégant conspirateur » d’après le journaliste Maurice de Waleffe.

« Sa pensée communiait avec ce que l’intelligence européenne possède de plus élevé », précise le diplomate belge Fernand Van Langenhove.

Léon Cahun voyait en Konitza « l’un des meilleurs esprits et des plus fermes ». André Salmon décrit « l’un de ces purs (au dernier rang des purs) » tandis que son ami Apollinaire n’a cessé d’admiré « l’Albanais le plus érudit de l’Europe ».

Le jeune Konitza revendiquait la France comme sa « patrie intellectuelle ». Ce dont la revue « Albania », qui paraît jusque 1909, garde la trace. Les pages de la revue pétillent d’esprit polémique et de connaissances sur la question albanaise et des Balkans.

Traces de Faïk Konitza, Editions Ovadia 2017, 240 pp, 20 euros (en vente sur place)

Safet Kryemadhi

Assistant parlementaire puis professeur de haute école, l’auteur est aujourd’hui conseiller à la mairie de Bruxelles. Eclectique, il publie régulièrement dans la presse belge et française des textes sur la géopolitique, les Balkans, la ville ou la littérature. Il a précédemment publié chez Ovadia les Balades littéraires en Albanie (2013), Le Voyage en Albanie (2014) et le recueil de Légendes, fables et contes albanais (2015).