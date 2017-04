L’Europe des théâtres - festival européen de théâtre en traduction

Les 25, 26, 27, 28, 29 avril et les 2 et 3 mai

Le 100 ECS

Établissement Culturel Solidaire

100, rue de Charenton, 75012 Paris

L’Europe des théâtres est un festival autour de l’actualité de la traduction théâtrale, organisé à Paris par la Maison d’Europe et d’Orient, en partenariat avec Eurodram, réseau européen de traduction théâtrale, et avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Chaque printemps, une dizaine de théâtres en Europe propose autant de lectures / mises en espace, suivies de rencontres avec les auteurs et les traducteurs, pour donner un aperçu du théâtre contemporain européen en traduction.

Retrouvez des créations d’auteurs bulgares, grecs, roumains, kosovars, macédoniens et turcs. Programme détaillé disponible ici