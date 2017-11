Aalma Dili va distribuer sa dernière poignée de dinars de l’année à la Bellevilloise et partagera la scène avec SoCalled et Noga Erez pour le Festival Jazz n’ Klezmer, et ce qui est encore plus fou, c’est un lundi !

Et pour vous régaler : un traiteur vegan Turc

Lundi 27 novembre à partir de 19h30

Entrée entre 15 et 25€

La Bellevilloise

19-21 Rue Boyer, 75020 Paris