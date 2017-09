Bal de Kyklos

De 19 h à 23 h 30 Kyklos-danse organise son Bal de rentrée dans la salle de la maison Queneau.

Au programme de la soirée : danse, danse, danse ...

Toutes les régions de Grèce seront à l’honneur (vous pouvez apporter aussi vos CDs préférés ...) Voyage dans les îles, remontée en Grèce Centrale, balade en Epire, randonnée en Macédoine, halte en Thrace... et un "salut" aux amis du Pondos et d’Asie Mineure... une soiree festive et bien remplie !

Sur la table : un "buffet-grignotage" et des boissons (participation : 10 euros/personne)

24/26, rue Raymond Queneau

75018 PARIS (Métro : Porte de la Chapelle)

Sur inscription par email à : contact@kyklos-danse.com / Tel : 06 56 84 1645