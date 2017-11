BAL’kart : Théâtre

En collaboration avec les Éditions franco-slovènes, nous accueillons la metteur en scène Candice Gatticchi pour une représentation de " Putain de fumeurs ! " de Svetlana Makarovič traduit par Zdenka Štimac

avec Candice Gatticchi, Ante Bračić, Sibylle de Montigny, Kathy Packianathan et Estelle Rotier.

Ce pamphlet à l’ironie grinçante qui décrit les crispations existant entre fumeurs et non-fumeurs sert de prétexte à l’auteure pour dénoncer les grands travers de notre société : hypocrisie, appât du gain, pouvoir de l’argent... mais aussi pour s’insurger contre la pensée unique et le rejet de l’autre sous toutes ses formes : sexisme, extrémismes religieux, colonisations brutales et exterminations... Un beau manifeste pour la tolérance.

À la Lingerie des Grands Voisins, dans la limite des places disponibles. Spectacle en français. Durée 40 min. Participation libre.

Les Grands Voisins

82 Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris