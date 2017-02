Scandale en Roumanie : Gheorghe Burnei, le pédiatre vedette était en fait un « docteur Mengele »

Gheorge Burnei était considéré comme l’un des plus grands chirurgiens pédiatres de Roumanie. Il dirigeait même le Conseil des spécialistes auprès du ministère de la Santé. Jusqu’à ce que le site d’investigation Casa Jurnalistului brise l’omerta et révèle les douteuses expérimentations médicales que « l’hommes des miracles » menait sur les enfants qu’il opérait. Récit d’un scandal national.

Par Florentin Cassonnet La ligne est mince entre la naïveté, la négligence, l’aveuglement volontaire, la peur de se mettre en danger et la complicité criminelle. Or ce sont là les maillons de la longue chaîne collective qui a permis au chirurgien pédiatre Gheorghe Burnei, 64 ans, de perpétrer pendant près de vingt ans ses expérimentations médicales sur les enfants qu’il opérait. La ligne est mince, encore, entre l’esprit pionnier, l’art de faire avec peu, le charlatanisme et la pratique criminelle. Et c’est seulement en rentrant dans le détail des cas médicaux que l’on peut comprendre où se situe le docteur Burnei. Le cas d’Amira est l’un (...)